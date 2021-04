Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots)

Donnerstag, 08.04.2021, 15:40 Uhr bis 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind unbekannte Täter in eine Erdgeschoss-Wohnung Am Fort Gonsenheim eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten einen Tresor, in dem sich Schmuckstücke befanden. Eine durchgeführte Fahndung und Nachbarschaftsbefragung verliefen negativ.

Nach Sichtung der Videoaufzeichnung, die den Terrassenbereich zeigt, können die Täter wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - ca. 180 cm - ca. 25-35 Jahre - dunkler Teint - schwarze Haare - schmal - Bart - ausgeprägte Augenbrauen - schwarze Jacke - dunkle Hose - helle Schuhe

2. Person

- weiblich - dunkler Teint - dunkle Haare mit einem Rotstich - kräftig - schwarze Jacke - schwarze Hose - hellbrauner Schal - weiße Nike-Schuhe mit rotem Zeichen - schwarze Lederhandschuhe mit Indianermuster

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell