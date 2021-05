Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Lkw erfasst Radfahrer

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer (41) hat am Montag (17. Mai, 13:10 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Düsseldorfer Straße in die Wacholderstraße einen Radfahrer erfasst. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen ging es für den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell