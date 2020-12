Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw-Brand in Cuxhaven

Cuxhaven

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen (16.12.2020), gegen 02:10 Uhr, wird durch Anwohner ein Pkw-Brand in der Wernerstraße in Cuxhaven gemeldet. Kräfte der Berufsfeuerwehr Cuxhaven löschen den im Vollbrand stehenden Audi. Die Polizei Cuxhaven hat die Ermittlungen wegen einer möglichen Brandstiftung aufgenommen. Durch die Hitzeentwicklung ist ein weiterer Pkw, der neben dem betroffenen Audi gestanden hatte, ebenfalls beschädigt worden. Die Sachschäden summierten sich auf mehrere tausend Euro.

