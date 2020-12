POL-CUX: Zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis+++Alkoholisiert mit Pkw in Buswartehäuschen gefahren

Polizeiinspektion Cuxhaven

Wurster Nordseeküste/Misselwarden. Sonntagvormittag (13.12.2020), gegen 11:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland in Misselwarden den Pkw eines 38-Jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. In den letzten beiden Monaten wurden nun insgesamt vier gleichgelagerte Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde wieder untersagt.

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am Sonntagnachmittag (13.12.2020), gegen 15:25 Uhr, kam es im Bereich der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-Jährige aus der Wurster Nordseeküste mit ihrem Pkw in ein Buswartehäuschen gefahren war. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und dann in die leere Haltestelle geprallt war. Des Weiteren ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von über zwei Promille Atemalkoholkonzentration. Der Beschuldigten wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Sachschaden an dem Wartehäuschen und am verunfallten Pkw beträgt mehrere tausend Euro.

