POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Stadt Geestland/ OT Debstedt, Langener Straße - E-Scooter ohne Versicherung

Am Freitag, den 11.12.2020, gegen 08:35 Uhr, wurden Beamte des PK Geestland auf einen E-Scooter aufmerksam, der die Langener Straße in Debstedt befuhr. Der Elektroroller und sein 15-jähriger Nutzer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass für das genutzte Fahrzeug keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den jungen Mann eingeleitet. Bremerhaven/ A27, FR Cuxhaven, Höhe AS Bremerhaven-Geestemünde - Berauscht am Steuer

Am Freitag, den 11.12.2020, gegen 11:30 Uhr, fiel den Beamten des PK Geestland ein Hyundai auf, der auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Das Fahrzeug wurde an der AS Bremerhaven-Geestemünde einer Kontrolle unterzogen. Während der Überprüfung räumte der 32-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hagen im Bremischen den Konsum eines Joints am Vorabend ein. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG eingeleitet.

