Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrunfallflucht in Dorum

CuxhavenCuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Dorum. Am Donnerstagmorgen (10.12.20), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es in der Lange Straße in Dorum zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkstreifen vor der Sparkasse. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw am hinteren linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden und der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne die Art seiner Beteiligung bekanntzugeben. Am beschädigten Pkw war weißer Farbabrieb erkennbar. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Dorum (04742-926980) zu melden.

