POL-CUX: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter in Albstedt+++Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang in Hollnseth

Hagen im Bremischen/Albstedt. Am Donnerstagvormittag (10.12.2020), gegen 11:20 Uhr kam es im Bereich Albstedt zu einem Verkehrsunfall auf der K 48 zwischen einem Pkw und einem landwirtschaftlichen Gespann. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete eine 30-jährige Osterholzerin mit ihrem Volkwagen Polo die Vorfahrt eines Ackerschleppers mit Anhänger in einem Kreuzungsbereich der K 48 und stieß mit dem Gespann zusammen. Dabei wurde die 30-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Ihr Pkw war so stark beschädigt, dass sie zuvor von den Rettungskräften daraus befreit werden musste.

Samtgemeinde Börde Lamstedt/Hollnseth. Am Donnerstagabend (10.12.2020), gegen 19:40 Uhr, kam es im Bereich Hollnseth auf der B 495 ebenfalls zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Dabei fuhr ein 52-Jähriger aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt mit seinem Nissan Juke in Richtung Lamstedt. Nach jetzigem Kenntnisstand beabsichtigte der Pkw-Fahrer links abzubiegen, fuhr auf die Gegenfahrbahn und verschätzte sich dabei bzgl. eines entgegenkommenden Ackerschleppers. Beide Fahrzeuge kollidierten und der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeugführer blieben aber unverletzt.

