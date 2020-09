Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Landkreis Rottweil) Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr (23.09.2020)

Dunningen-Seedorf (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 09.45 Uhr am Kreisverkehr Freudenstädter Straße / Heiligenbronner Straße ereignet hat. Ein 65-jähriger Fahrzeuglenker übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den schon darin befindlichen Audi einer 53-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell