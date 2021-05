Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Polizei stellt flüchtenden Autofahrer

Duisburg (ots)

Polizisten wollten am Montagabend (17. Mai) um 23 Uhr einen Mann im VW kontrollieren, der trotz Ausgangssperre auf der Vohwinkelstraße unterwegs war. Zunächst hielt der Fahrer auch an, gab allerdings Gas, als die Beamten den Streifenwagen verließen. Die Polizisten folgten dem Flüchtigen und konnten den abgestellten Wagen auf der Regenbergastraße ausmachen. In der Nähe trafen sie im Rahmen der Fahndung auf einen Mann, den sie zweifelsfrei als Fahrer des T-Roc erkannten. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen - der keine Fahrerlaubnis besitzt - zunächst zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Da im Wagen eine Knolle Cannabis sowie Jointreste lagen und der Duisburger offenbar unter Drogeneinfluss stand, entnahm ein Arzt ihm Blutproben. Seine Autofahrt zugegeben hat der Mann auf Nachfrage nicht. Allerdings verabschiedete er sich beim Verlassen der Wache mit den Worten: "Der Kollege muss nächste Mal schneller fahren um mich zu bekommen."

