Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Altkleidercontainer angezündet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Montagnachmittag (17. Mai, 17:30 Uhr) einen Altkleidercontainer auf der Blütenstraße in der Nähe des Friedhofes in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 entgegen.

