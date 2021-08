Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 03.08.21, 15.30 Uhr, und dem 04.08.21, 08.15 Uhr, wurden die zwei Fußballtore auf dem Sportplatz am Gymnasium Uslar durch Herausreißen aus der Verankerung und anschließendes gewaltsames Einwirken mutwillig durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

