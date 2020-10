Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Nach Unfallflucht Führerschein los

Geeste (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der A31 kurz vor der Anschlussstelle Geeste in Richtung Emden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46jähriger Niederländer war dort mit seinem grünen Renault gegen die dortige Baustellenabsicherung gefahren. Dabei wurden sowohl das Absperrmaterial, als auch das Auto des Mannes beschädigt. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeuge beobachteten den Vorfall und meldeten ihn der Polizei. Im Rahmen einer Sofortfahndung wurde der Flüchtige unweit des Unfallortes gestellt und einer Kontrolle unterzogen. Sein Führerschein wurde zunächst einbehalten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

