Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Fahrradfahrer

Northeim (ots)

Moringen, An der Specke, Mittwoch, 04.08.2021, 19.55 Uhr

MORINGEN (Mü) - Mittwochabend kam es zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Ein 18-Jähriger aus einem Moringer Ortsteil bog mit seinem Pkw Skoda aus dem Oberen Waldweg in die Straße An der Specke ein und übersah dabei den entgegenkommenden 51-jährigen Fahrradfahrer. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung des 18-Jährigen kam es aufgrund der regennassen Fahrbahn zu einem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer aus Moringen wurde leicht verletzt in ein Northeimer Krankenhaus transportiert.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell