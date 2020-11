Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: beschädigte Automaten

GermersheimGermersheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Dienstag an fünf Stromsäulen an einem Wohnwagenstellplatz in der Rudolf-von-Habsburg-Straße zu schaffen. Dabei wusste er offenbar nicht, dass die dort angebrachten Münzeinwürfe schon länger nicht mehr aktiv sind und auf ein anderes Zahlungssystem umgestellt wurde. So ist an den Automaten zwar ein Sachschaden entstanden, der Täter erzielte allerdings keine Beute. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

