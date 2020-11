Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegkontrollen und Lasermessung

GermersheimGermersheim (ots)

Am Mittwochmorgen führten Beamte der Polizei Germersheim zunächst eine Schulwegüberwachung im Römerweg in Germersheim durch. Dabei mussten insgesamt fünf Autofahrer aufgrund des Durchfahrtsverbots verwarnt werden. Bei einer weiteren Kontrolle in der Schulstraße in Rülzheim konnten die Beamten ein durchweg positives Fazit ziehen. Bei hohem Verkehrsaufkommen gingen alle Verkehrsteilnehmer sehr umsichtig und rücksichtsvoll miteinander um. Im Anschluss wurde von 09-10 Uhr eine Lasermessung in der Ortsdurchfahrt Knittelsheim durchgeführt. Dabei kam es zu insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstößen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt. Der "Spitzenreiter" befuhr die Hauptstraße mit 60 km/h.

