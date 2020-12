Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Mehrere Baucontainer aufgehebelt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 14:00 Uhr und Montag 12:15 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen-Ost auf einer Baustelle ihr Unwesen. Um auf das Gelände der Baustelle zu gelangen, schnitten die Unbekannten zunächst ein Loch in den Zaun. Anschließend begaben sie sich auf das Areal und hebelten dort mehrere Baucontainer auf. Bei ihrer Suche nach Wertvollem stießen die Diebe auf einen Kaffeeautomaten, den sie mitgehen ließen. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 entgegen.

