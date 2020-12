POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Rotlichtunfall - Polizei sucht Zeugen; Ludwigsburg-Ost: Auffahrunfall; Tamm: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg-Eglosheim: Rotlichtunfall - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag ereignete sich gegen 20:00 Uhr in Ludwigsburg-Eglosheim ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein 92 Jahre alter VW-Lenker war auf der Frankfurter Straße (B27) in Richtung Bietigheim unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Opel-Lenkerin die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kreuzung zur Landesstraße 1138 nach links in Richtung Freiberg am Neckar abbiegen. Im weiteren Verlauf kam es, obwohl die Kreuzung mit einer Ampel geregelt ist, zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierdurch wurde die 40-jährige Fahrerin leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro und beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

Ludwigsburg-Ost: Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 18:10 Uhr in Ludwigsburg Ost auf der Oststraße zugetragen hat. In Richtung der Schorndorfer Straße verringerte eine Fahrzeuglenkerin ihre Geschwindigkeit, um kurz vor dem "Alter Oßweiler Weg" auf der Oststraße am Fahrbahnrand anzuhalten. Aufgrund dessen bremste eine nachfolgende 19-jährige Mercedes-Lenkerin bis zum Stillstand ab. Eine dahinter fahrende 49-Jährige bemerkte diesen Umstand vermutlich zu spät und fuhr mit einem Fiat auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitten die 49-jährige Fahrerin und der 22-jährige Mercedes-Beifahrer leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tamm: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, prallte ein 47-jähriger VW Golf-Lenker am Sonntag gegen 18:25 Uhr in der Brächterstraße in Tamm gegen einen geparkten VW Golf. Der Fahrer, der in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs war, kam zu weit nach rechts und stieß gegen den geparkten Wagen. Anschließend machte sich der 47-Jährige mit seinem stark beschädigten Pkw davon. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam, folgte dem Flüchtenden zu Fuß und konnte schlussendlich den abgestellten Wagen im näheren Umfeld ausfindig machen. Der 47-jährige Fahrer befand sich allerdings nicht mehr vor Ort. Im Verlauf der darauffolgenden Ermittlungen trafen hinzugezogene Polizeibeamte den 47-Jährigen zu Hause an. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 25.000 Euro belaufen.

