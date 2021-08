Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl/Trickdiebstahl

Einbeck (ots)

Am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.00 h besuchte eine 24-jährige Einbeckerin einen Supermarkt in der Grimsehlstraße.In einem unbeobachteten Augenblick entwendete ein bisher unbekannter Täter ihre Handtasche, in der sich neben Bargeld auch Ausweispapiere und Kreditkarten befanden. Ein Strafverfahren wurde eröffnet. Kunden/Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Einbeck.

Einbeck

