Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Spiegel gestohlen +++ Aurich - Einbruch in Fahrschule +++ Wiesmoor - Erneuter Zeugenaufruf nach Unfallflucht +++ Großefehn - Lkw in Leitplanke gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Spiegel gestohlen

Unbekannte haben in Aurich Spiegel von einem Bagger gestohlen. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, betraten die Täter im Landreiterweg eine Baustelle und entwendeten von einem am Straßenrand geparkten Bagger drei Spiegel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Fahrschule

In der Skagerrakstraße in Aurich wurde in eine Fahrschule eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 19.50 Uhr, und Montag, 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäftsgebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Erneuter Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei bittet erneut Zeugen einer Unfallflucht in Wiesmoor um sachdienliche Hinweise. Bei dem Verkehrsunfall, der sich an der Ecke Marktstraße / Amselstraße ereignete, wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Zu dem Unfall kam es nach neuesten Erkenntnissen am Sonntag, 16.05.2021, gegen 18.30 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen Geländewagens kam aus Richtung Mullberg und wollte nach rechts in den Amselweg abbiegen. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit dem Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren". Der Fahrer soll noch in der Marktstraße angehalten und den Schaden in Augenschein genommen haben. Anschließend soll er davongefahren sein, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Er wird beschrieben als etwa 18 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen ein Mann und eine Frau im Alter von etwa 60 Jahren mit einem kleinen weißen Hund im Bereich Markstraße/Amselweg spazieren gegangen sein. Die beiden Spaziergänger können vermutlich weitere Angaben zu dem Unfallverursacher machen und werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Großefehn - Lkw in Leitplanke gefahren

Auf der Straße Dobbenende in Großefehn kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf der K 107 aus Strackholt kommend in Fahrtrichtung Großefehn. In einer Kurve kam ihm nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Autofahrer entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet, sodass der Lkw-Fahrer ausweichen musste. Der Lkw fuhr nach rechts in die Leitplanke und war nicht mehr fahrbereit. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

