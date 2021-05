Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Einbruch an der Auricher Straße +++ Norden - Auto beschädigt +++ Norden - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch an der Auricher Straße

In Hinte kam es zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Auricher Straße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Werkzeuge. Die Tatzeit erstreckt sich von Sonntag, 23.05.2021, bis Sonntag, 30.05.2021. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auto beschädigt

Ein Dacia Sandero wurde am Sonntag in Norden beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr in der Straße Brummelkamp. In dem genannten Zeitraum zerkratzten Unbekannte das Auto und übergossen es mit einer klebrigen Flüssigkeit. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag hat die Polizei in Norden einen 52-jährigen Rollerfahrer angehalten. Der Mann war am Vormittag auf dem Kiefernweg unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 52-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Ein Drogenvortest und ein Atemalkoholtest bestätigten den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell