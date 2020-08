Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Bild-Infos

Download

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.)

Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Holzminden befuhr am 20.08.20, um 11:55 Uhr, die Sollingstraße in Richtung Schönhagen. Dabei geriet sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den gegenüber liegenden Bordstein. Das Fahrzeug kam am Hang zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell