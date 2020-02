Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Doping- und Arzneimittel durch Bundespolizei sichergestellt

Bunde (Ostfrl.) / AS Papenburg / BAB 31 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben Freitagnachmittag verschiedene Doping- und Arzneimittel sichergestellt. Insgesamt wurden 2000 Tabletten und 64 Ampullen an Dopingpräparaten aus dem Verkehr gezogen.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Bundespolizisten gegen 14.25 Uhr einen aus den Niederlanden eingereisten PKW an der Anschlussstelle Papenburg der Autobahn 31 gestoppt und überprüft.

Bei der Kontrolle des 39-jährigen schwedischen Fahrers und seines 21-jährigen irakischen Beifahrers bemerkten die Beamten einen auffallenden Marihuanageruch. Darum wurden beide Fahrzeuginsassen und das Auto durchsucht.

Neben einer Kleinstmenge an Marihuana entdeckten die Bundespolizisten in dem Fahrzeug der beiden Männer 2000 Tabletten und 64 Ampullen zu je 10 Milliliter an Arzneistoffen und Dopingmitteln aus der Gruppe der anabolen Steroide.

Die Präparate wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Anti-Doping-Gesetz und das Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt in Essen geführt.

