Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Damenrad gestohlen

Einbeck (ots)

Kreiensen(pap) Eine Einwohnerin aus Greene erstattete bei der Polizei in Kreiensen Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Die 55-jährige hatte ihr Fahrrad am Mittwoch, 19.08.2020, gegen 11.00 Uhr am Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Plan in Kreiensen unverschlossen abgestellt. Als sie ca. eine halbe Stunde später den Markt verließ, musste sie feststellen, dass ihr Rad verschwunden war. Ein unbekannter Täter hat das Fahrzeug während ihrer Abwesenheit gestohlen. Es handelt sich um ein ca. 20 Jahre altes, blaues, 26er Damenrad mit drei Gängen. Vorn und hinten ist jeweils ein schwarzer Fahrradkorb angebracht gewesen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Zeugen, die bezüglich dieses Diebstahls Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Rades machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck, Kreiensen oder in Bad Gandersheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell