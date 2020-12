Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl mit anschließendem Hausverbot

UslarUslar (ots)

USLAR(fi.) Am 18.12.2020 wurden durch eine 40-jährige, männliche Person in einem Drogeriemarkt aus einer Auslage zwei Parfümverpackungen entwendet. Hierbei hatte die Person zuvor die Diebstahlssicherung von den genannten Artikeln entfernt. Anschließend versuchte diese, den Drogeriemarkt zu verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Während dieser Handlung konnte die männliche Person durch eine Zeugin beobachtet werden. Im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme wurde der männlichen Person durch die Mitarbeiterschaft ein Hausverbot für den Drogeriemarkt ausgesprochen.

