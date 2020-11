Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Elefanten"

GronauGronau (ots)

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am "Elefanten" (Bahnhofstraße) in Gronau angerichtet. Nach Schilderung des Geschädigten sind die Beschädigungen in der Zeit von Donnerstag vergangener Woche, 08.15 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, an dem schwarzen BMW X1 entstanden. Ein weißer Kastenwagen habe am Donnerstag schräg neben ihm geparkt, gab der Geschädigte an. Ob der Fahrer dieses Wagens den Unfall verursacht hat, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell