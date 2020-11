POL-BOR: Kreis Borken - Experten-Telefon zum Thema "Sicheres Passwort"

Kreispolizeibehörde Borken

"Mach Dein Passwort stark!" - so heißt eine landesweite Kampagne der Polizei, die auf mehr Sicherheit in der digitalen Lebenswelt abzielt. Die Kreispolizeibehörde Borken beteiligt sich mit verschiedenen Aktionen daran - so auch mit einem "Expertentelefon", das am Donnerstag, 26.11., geschaltet ist.

Der Vorname des Partners, das eigene Geburtsdatum oder einfach nur "1234": Wer sein Passwort so "baut", öffnet Hackern Tür und Tor zu sensiblen Daten. Immer mehr Menschen nutzen Online-Dienste, kaufen im Netz ein, regeln ihre Bankangelegenheiten - und vertrauen dabei auf Passwörter, die alles andere als sicher sind.

Dabei kann es ganz einfach sein, die eigenen Daten effektiv zu schützen. Wie das geht? Antworten darauf geben Fachleute am Telefon: Am Donnerstag, 26.11.2020, stehen sie von 13.00 bis 16.00 Uhr bereit, um Fragen zu beantworten. Interessierte erreichen die Mitarbeiter der polizeilichen Prävention unter Tel. (02861) 900-5555. Auch die Verbraucherberatungsstelle in Gronau beteiligt sich kooperativ im gleichen Zeitraum an diesem Informationsangebot, zu erreichen unter Tel. (02562) 60869601.

