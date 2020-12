POL-MS: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch an der Steinfurter Straße

Polizei Münster

Am Samstagnachmittag (12.12.) brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Steinfurter Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter kamen durch die nicht richtig verschlossene Haustür in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im dritten Obergeschoss öffneten sie gewaltsam das Schloss einer Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gegen 19.30 Uhr stellte der Bewohner den Einbruch fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

