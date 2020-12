Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Wildschwein

EinbeckEinbeck (ots)

37574 Einbeck, Bundesstraße 3, zwischen Vogelbeck und Einbeck, 20.12.2020, 02:45 Uhr

Einbeck (ros)- In der Nacht von Samstag, den 19.12.2020, auf Sonntag, den 20.12.2020, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3. Im Bereich der Ortschaft Vogelbeck, dortige Abfahrt "Am Zementwerk", wechselten zwei Wildschweine über die Fahrbahn in Richtung Polder. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Wildschwein. Das Wildschwein setzte seinen Weg anschließend fort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell