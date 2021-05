Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine 81 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 10.15 Uhr in Aurich auf dem Ostfrieslandwanderweg stadtauswärts unterwegs. Als sie die Straße Am Tiergarten überqueren wollte, übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine von links herannahende 43-jährige Radfahrerin und musste eine Gefahrenbremsung durchführen. Die 81-Jährige stürzte und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell