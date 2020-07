Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad verhindert

Kandel (ots)

Ein 43-jähriger Mann konnte am Dienstag, dem 07.07.2020, um 23.15 Uhr, von einer Polizeistreife an der Zufahrt zur Klärstraße neben seinem Fahrrad sitzend festgestellt werden. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 4,27 Promille. Der Mann war ansprechbar und in der Lage sein Fahrrad nach Hause zu schieben. Zur Verhinderung der Fahrt mit dem Fahrrad ließen die Beamten die Luft aus den Reifen.

