Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Kradfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Kradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Carolinensiel ist am Sonntag ein Kradfahrer verletzt worden. Der 63-Jährige war nach ersten Erkenntnissen um kurz nach 15 Uhr mit seinem Krad auf der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Kirchstraße unterwegs. Eine 36-jährige Skoda-Fahrerin, die von der Kirchstraße nach links in die Gartenstraße fahren wollte, übersah den Kradfahrer offenbar und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Der 63-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell