Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210520.1 Heide: Betrunkener verursacht Unfall

Heide (ots)

Am Mittwochabend ist ein Mann in Heide mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gerauscht und hat zwei Ampeln beschädigt. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der Verkehrsteilnehmer erheblich alkoholisiert.

Gegen 23.20 Uhr war ein 56-Jähriger in einem Audi auf dem Fritz-Thiedemann-Ring in Richtung der Meldorfer Straße unterwegs. In Höhe der Schanzenstraße überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit der dortigen Lichtzeichenanlage, touchierte anschließend den rechtsseitigen Bordstein, geriet nach links von der Straße ab und kam kurz vor der Einmündung der Lise-Meitner-Straße schließlich auf dem Grünstreifen zum Stillstand. An dem Audi des Heiders entstand bei der Tour über die technischen Einrichtungen ein erheblicher Schaden, der 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bei Eintreffen einer Streife räumte der Verunfallte bereitwillig ein, der Fahrer des Unfallwagens gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Herrn an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Beschuldigte wird sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen. Die durch ihn angerichteten Schäden an Bordsteinen und an den Ampeln dürften sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Merle Neufeld

