Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerverschläge aufgebrochen

Wassenberg-Myhl (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Kirschenbusch brachen unbekannte Täter am 3. April (Samstag), zwischen 0.10 Uhr und 16.30 Uhr, mehrere Kellerverschläge auf. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

