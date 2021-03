Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit Pkw gefahren

Karlsruhe (ots)

Einer Streife fiel am Montag gegen 20.30 Uhr ein Fahrzeug in der Württemberger Straße auf. Die 50-jährige Fahrerin parkte ihr Fahrzeug in Höhe des Schlachthofs, stieg aus und flüchtete. Sie konnte eingeholt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte die Streife bei der Frau starken Marihuanageruch fest. Sie wurde zur Wache gebracht. Ein Drogenvortest bestätigte die Feststellung der Beamten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die 50-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutprobe und der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte die Beschuldigte die Dienststelle wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

