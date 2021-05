Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Zusammenstoß von zwei Pkw fordert Schwerverletzten

Viersen-Dülken: (ots)

Bei einem Abbiegeunfall auf der Hindenburgstraße wurde ein 45-jähriger Autofahrer aus Tönisvorst schwer verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war ein 57-jähriger, deutscher Autofahrer aus Föritztal am Donnerstag gegen 15:10 Uhr auf der Hindenburgstraße in Richtung Dülken unterwegs. Er wollte nach links auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw des Tönisvorsters, der auf der Hindenburgstraße geradeaus in Richtung Süchteln unterwegs war. Der Tönisvorster musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (407)

