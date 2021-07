Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Jägerstraße zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeuges. Bislang unbekannte/r Täter beschädigte die Scheibe eines schwarzen VW Golf und verbog die Scheibenwischer. Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sollten sie Hinweise zur Tat geben können, so wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell