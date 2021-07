Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen-Süd (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 15.07.2021, auf Freitag, 16.07.2021, zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr, zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen, die Heckklappe am Fahrzeug eines Geschädigten. Weiterhin wurde der Tankdeckel geöffnet, Kraftstoff wurde nicht entwendet. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

