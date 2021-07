Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (15.07.2021), gegen 20:00 Uhr, eskalierte in der Yorckstraße ein Streit zwischen mehreren Personen. Nachbarn sollen wegen der Müllentsorgung in Streit geraten sein, woraufhin die verbale Auseinandersetzung in Handgreiflichkeiten endete. Ein 29-jähriger Mann soll dabei einem Mann mit der Hand und einem anderen Mann mit einer Holzlatte ins Gesicht geschlagen haben. Beide wurden leicht verletzt.

