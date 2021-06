Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Plane aufgeschlitzt

Balve (ots)

Unbekannte beschädigten am Samstag zwischen 12 und 12.45 Uhr die Plane eines im Wald abgestellten Anhängers. Während der Pause der Waldarbeiter wurde die Plane aufgeschlitzt. Der Anhänger stand in Wald, der an die Bebauung der Straße Im Schnitthölzchen angrenzt. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 9099-0. (cris)

