Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebinnen erwischt

Kierspe (ots)

Eine Ladendetektivin eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße beobachtete am Samstagabend zwei junge Frauen (20 und 21) beim Stehlen. Sie gehörten offenbar zu einem Mann, der sich an der Kasse zu ihnen stellte. Direkt vor der Kasse nahm die Ladendetektivin das Trio in Empfang. Sie holte nicht bezahlte Waren aus dem Rucksack der Frauen, darunter Energydrinks, Babynahrung und Slipeinlagen. Ihr Begleiter rannte fluchtartig zum Ausgang, weshalb die Detektivin ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beschuldigten konnten kein Deutsch. Eine von ihnen ist in Kierspe gemeldet, die andere hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden nach dem Schreiben der Anzeige nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder frei gelassen. Ihr Begleiter, ein 52-jähriger Verwandter, klagte wegen des festen Griffs der Detektivin über Schmerzen im Arm und wollte sich deshalb im Krankenhaus behandeln lassen.

Am Samstag, zwischen 0.30 und 8 Uhr, wurde an der Straße Auf dem Ufer ein Holzgartenzaun beschädigt. Am Morgen hatten dort mehrere Jugendliche gefeiert und dabei Vodka-Flaschen zertrümmert. (cris)

