Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kradschwerpunktkontrollen durchgeführt.

Meinerzhagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei des Märkischen Kreises führten am Sonntag, 27.06.2021, in der Zeit von 11 Uhr - 17 Uhr, Kontrollen auf mehreren Straßen in Meinerzhagen durch.

Im Bereich der Nordhelle, L 707, wurden bei Geschwindigkeitskontrollen 380 Fahrzeuge (davon 98 Kräder) durch eine mobile Messanlage registriert, von denen 48 Verkehrsteilnehmer (davon -sieben- Kräder) die zugelassenen Geschwindigkeiten überschritten.

Insgesamt waren fünf Verkehrsteilnehmer so schnell unterwegs, dass gegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Die höchste Geschwindigkeit an dieser Stelle wurde von einem Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis erreicht, der bei erlaubten 60 km/h mit 106 km/h unterwegs war. Die Regelgeldbuße hierfür beträgt 160 Euro. Zudem muss der Fahrer mit einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

An der L 539, in Höhe Ihne, wurden insgesamt 1902 Fahrzeuge (davon 526 Kräder) von einer Messanlage registriert. Von diesen waren 153 zu schnell unterwegs (davon 41 Kräder).

Hier wurden gegen 17 Verkehrsteilnehmer Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt. Trauriger Spitzenreiter war an dieser Messstelle ein Kradfahrer mit HA - Zulassung, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um mehr als das Doppelte überschritt. Er wurde mit 146 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten eine Regelgeldbuße von 600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen fielen während der Kontrollen 10 Fahrzeuge (davon acht Kräder) mit technischen Mängeln auf. U.a. waren in vier Fällen die Reifen zu sehr abgefahren, bei drei Krädern waren die Abgasanlagen in einem nicht vorschriftsmäßigen Zustand.

Zu guter Letzt überholten noch drei Verkehrsteilnehmer vor den Augen der Beamten, obwohl es durch Verkehrszeichen verboten war und ein Fahrer nutzte sein Handy während der Fahrt. Auch diese Verstöße werden einen Bußgeldbescheid nach sich ziehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell