Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer am Wandrand/Ampel beschädigt/Glasscheibe zerstört

Plettenberg (ots)

Ein 46-jähriger Plettenberger hat am Samstagabend am Waldrand an der Zeppelinstraße alte Möbel und Bauholz verbrannt und damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Auf Anweisung löschte er das Feuer. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr.

Ein alkoholisierter 25-jähriger Plettenberg zog am Samstag gegen 0.40 Uhr durch die Innenstadt und schlug mit einem Teleskopschlagstock gegen Häuserwände und Verkehrseinrichtungen. Als die Polizei an der Bahnhofstraße eintraf, übergab er den Schlagstock. Die Polizei stellte Beschädigungen an einer Ampel fest. Der 25-Jährige bekam einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

In der Nacht zum Samstag wurde Auf dem Loh die Glasscheibe einer Hauseingangstür zerstört. Zeugen hatten zwischen 3.30 und 4 Uhr ein lautes Geräusch gehört, waren jedoch der Ursache nicht auf den Grund gegangen. Bei mindestens einem Hausbewohner wurde geklingelt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell