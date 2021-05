Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Schemmerhofen/ Dürnau - KORREKTUR: Radfahrer stürzen/ Verletzungen zogen sich ein Mann und eine Frau am Donnerstag in den Regionen Biberach und Göppingen zu.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 19 Uhr fuhr ein Mountainbiker in Schemmerhofen eine Böschung in der Straße Im Täle hinab. Der 34-Jährige stürzte und überschlug sich. Auf einem Parkplatz blieb er mit schweren Verletzungen liegen. Ein Krankenwagen transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Fahrrad blieb gering. Einen Fahrradhelm hatte der Mann getragen.

(GP) Schwere Verletzungen zog sich eine 38-Jährige bei einem Sturz in Dürnau zu: Gegen 16.15 Uhr war die Pedelec-Nutzerin in der Boller Straße unterwegs. Sie wollte auf den Gehweg fahren. Dabei blieb ihr Vorderrad am Bordstein hängen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der Sachschaden am Pedelec blieb gering. Die Frau hatte einen Fahrradhelm getragen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++0965010 0964721

Claudia Kappeler, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell