Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugbrand auf dem einem Parkdeck in Rostock-Dierkow

Rostock (ots)

Am 03. Mai um 18:55 Uhr wurde ein brennender Pkw Mazda auf dem Parkdeck des REWE-Marktes im Hannes-Meyer-Platz gemeldet. Durch die Flammen wurden zwei daneben stehende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde schließlich durch die Berufsfeuerwehr Rostock gelöscht. Am Mazda und einem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 17.000 EUR. Nach bisherigen Stand ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Brand in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616, sowie jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. PHK S. Wilms Polizeirevier Dierkow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell