Polizei Münster

POL-MS: Gestohlenes Fahrrad durch GPS ermittelt - Beschuldigter vorläufig festgenommen

Münster / Steinfurt (ots)

Ein 30-jähriger Steinfurter ist am Sonntag (28.03.21) vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls.

Nachdem in der Nacht zu Sonntag in Münster ein Pedelec gestohlen worden war, konnte die Polizei das Zweirad schließlich bei dem 30-Jährigen in Steinfurt auffinden. Es lag - versteckt unter einer Decke - in einem Pkw. Die Adresse hatte ein GPS-Tracker angegeben, der am Pedelec befestigt war und offenbar einwandfrei funktionierte. Der Geschädigte selbst hatte die Signale des GPS-Geräts von Münster über Greven und Emsdetten bis nach Steinfurt verfolgen können. Währenddessen stand er in Kontakt mit der Polizei im Kreis Steinfurt, der er den Diebstahl mitgeteilt hatte.

An einer Anschrift in Steinfurt veränderte sich das Signal schließlich nicht mehr. Dort fanden die Beamten das gestohlene Rad, das aufgrund der Rahmennummer eindeutig dem Geschädigten aus Münster zugeordnet werden konnte. Und nicht nur das: In dem Renault des Steinfurters konnten unter der Decke auch Aufbruchswerkzeuge festgestellt werden.

An der Steinfurter Adresse befanden sich außerdem zwei weitere Pedelecs, für die der Beschuldigte keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Den 30-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Handel mit gestohlenen Fahrrädern. Dazu erhält er eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem stellte die Polizei den Renault des Beschuldigten samt Inhalt, sein Handy, Bargeld sowie drei Pedelecs sicher.

Die Ermittlungen im Fall dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell