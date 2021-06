Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Sachbeschädigungen

Menden (ots)

Ein oder mehrere Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag, eine Seiteneingangstür des Placida-Viel-Kollegs aufzubrechen. Der Versuch scheiterte. (cris)

In der Nacht zum Freitag wurde an der Kolpingstraße der Mercedes-Stern eines grauen Mercedes Benz CLA 250 abgebrochen. Am Samstag um 0.15 Uhr wurde an der Parkstraße der Spiegel eines schwarzen VW Polo abgetreten. Die Besitzerin hörte zu dieser Zeit einen lauten Krach, blickte zum Fenster heraus und sah den Schaden an ihrem Wagen. (cris)

Unbekannte hebelten in der Nacht zum Freitag an der Straße Ob dem Lahrtal ein Hinterhof-Fenster aus und drangen in Verkaufsräume ein. Dort entwendeten sie Geld aus einer Kasse. (cris)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag waren unbekannte Vandalen am Salzweg im Bereich der dortigen Grundschule unterwegs. Sie richteten erheblichen Schaden an einer Holzhütte an. Der Sachschaden wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr der Polizei gemeldet. (boro)

In der Nacht vom 24.06. zum 25.06. hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster zu einer Bäckerei Ob dem Lahrtal auf. Die Täter drangen in die Verkaufsräume ein und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Menden (02373- 9099-0) entgegen. (boro)

