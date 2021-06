Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einkaufswagen als Grill missbraucht/Dieb am Grag

Letmathe (ots)

Unbekannte haben zwei Getränke-Einkaufswagen gestohlen und als Grill missbraucht. Ein Zeuge entdeckte die Wagen am Mittwoch an der Untergrüner Straße und informierte den rechtmäßigen Inhaber. Der erstattete am Freitagmorgen Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte entwendeten in eine Messingrose von einem Grab des Friedhofs am Dümpelacker. (cris)

