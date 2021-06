Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewohnerin überrascht Einbrecher - Täter nach Fahndung gefasst

Minden (ots)

Einen großen Schreck hat eine Mindenerin am Sonntagnachmittag erlitten, als sie nach ihrer Abwesenheit in ihr Haus in der Bastaustraße zurückkehrte. Hierbei traf sie in ihren vier Wänden auf einen Einbrecher. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte den flüchtigen Mindener festnehmen. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, welcher durch einen Richter bestätigt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der zunächst Unbekannte eine Terrassentür des Anwesens gewaltsam aufgehebelt. Anschließend durchsuchte er das gesamte Haus. Während er sich gerade im Obergeschoss befand, kam die 40-jährige Hausbewohnerin gegen 15.35 Uhr heim. Hier hörte sie Geräusche und wurde von dem Einbrecher überrascht. Dieser flüchtete aus dem Haus und anschließend mit einem Fahrrad über die Bastaustraße in Richtung Ringstraße.

Kurze Zeit später traf die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort ein. Aufgrund der Täterbeschreibung geriet ein polizeibekannter Mindener in den Fokus der Beamten. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Innenstadt angetroffen werden. Hier wollte er sich der Kontrolle durch eine weitere Flucht entziehen, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Bei der späteren Durchsuchung im Gewahrsam der Mindener Polizeiwache fanden die Beamten beim 40-Jährigen Diebesgut unter anderem in Form mit Gravur versehener Ringe auf.

Zudem steht der Mann auch im Verdacht, am Samstagvormittag in Bärenkämpen von einem Grundstück in der Martin-Luther-Straße ein Mountainbike gestohlen zu haben. Auch hier laufen die Ermittlungen.

