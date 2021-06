Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall: Polizei bittet Rennradfahrer um Kontaktaufnahme

Porta Westfalica (ots)

Zu einer Kollision zwischen einer 61-jährigen Radfahrerin und dem Fahrer eines Rennrades ist es am Sonntagmittag in Kleinenbremen im Bereich der Einmündung Rintelner Straße/Stohlmannstraße gekommen. Dabei erlitt die Mindenerin Verletzungen. Die Polizei führte eine Unfallaufnahme durch und bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen den Fahrer des Rennrades um Kontaktaufnahme.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Radweg unterwegs, als ihnen um kurz nach 13 Uhr der Rennradfahrer entgegenkam. Dabei kam es offenbar zu einer Berührung der Lenker, wodurch beide Personen die Kontrolle verloren und eine Böschung hinunter stürzten. Laut Aussage des Ehemannes trug der Rennradfahrer beide Räder zurück zum Radweg und vergewisserte sich, ob alles "in Ordnung sei". Anschließend setzte der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann seine Fahrt fort. Dieser Mann wird von den Beamten des Verkehrskommissariats in Minden gebeten, sich mit ihnen unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell