Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet nach Unfall in Feld

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Straße "Zur Lutterischen Egge" in Höhe Starkensiek kollidierten am Sonntagmorgen zwei Autos. Hierbei zogen sich beide beteiligten Fahrzeuglenker Verletzungen zu. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein Bad Oeynhausener fuhr gegen 8:45 Uhr mit seinem VW Touran auf der Straße Starkensiek in Richtung Bossenwinkel. Hierbei wollte der 55-Jährige die vorfahrtsberechtigte Straße "Zur Lutterischen Egge" queren. Auf dieser fuhr zeitgleich eine 73-jährige Bad Oeynhauserin mit ihrem Opel Corsa in Richtung Öringsener Straße. So kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Wagen der Seniorin nach rechts von der Straße und kam erst im angrenzenden Feld zum Stehen. Beide zogen sich Verletzungen zu und wurden von zwei Rettungswagenbesatzungen vor Ort behandelt und anschließend den Krankenhäusern Bad Oeynhausen und Minden zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

